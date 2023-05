Jazzpotes big band en concert Square des Epinettes Paris Catégories d’Évènement: île de France

Le samedi 03 juin 2023

de 14h00 à 17h00

.Tout public. gratuit

Concert de jazz aux influences multiples, ambiance festive garantie! 18 musiciens dirigés par Jean Marc Brisson, pianiste, trompettiste et arrangeur de talent, pour du jazz aux influences variées: blues, latin, rock, pop et même chanson française…venez nombreux! Square des Epinettes 9 rue Maria Deraismes 75017 Paris Contact : 0620982549 antoine.loriot@neuf.fr

