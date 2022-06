JAZZPOTE – RENCONTRE AUTOUR DE LA CRÉATION Thionville, 8 juillet 2022, Thionville.

Dans le cadre de la 17ème édition du Jazzpote festival, la SACEM (Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique), et l’association Jazzpote organisent une rencontre autour de la création. Nous aurons la chance pour cette occasion d’avoir à nos côtés deux artistes à l’affiche de cette édition : Lisa Cat-Berro et Pierre de Bethmann.

Il sera alors intéressant de remonter toute la filière, depuis l moment où une œuvre est imaginée et comment elle prend la vie ? Quels sont les moyens de diffusion ? etc.

Entrer dans les coulisses de la création et mieux appréhender les missions souvent méconnues de la SACEM, est un privilège qui nous est offert ce vendredi de juillet.

Pour des raisons d’intendance, il vous est demandé de confirmer votre présence par mail.

Et, comme par habitude, au Jazzpote festival, on finira la matinée autour d’un pot avec quelques notes interprétées par le duo inédit Lisa Cat-Berro au saxo et Pierre de Bethmann au clavier !!!

