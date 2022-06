JAZZPOTE – LISA CAT-BERRO ET RENAUD GARCIA-FONS

2022-07-08 20:30:00 20:30:00 – 2022-07-08 1ère partie : Lisa Cat-Berro « Good days, Bad days » Si le nouvel album de Lisa Cat-Berro est une très belle surprise pour Jazz Magazine, qui, comme bien d’autres médias, ne tarit pas d’éloges sur cette saxophoniste, chanteuse, arrangeuse et compositrice, ce n’en est pas une pour Jazzpote, qui s’est accroché aux notes de Lisa depuis plusieurs années. Mais il faut quand même concéder que la « surprise » vient d’une Lisa chanteuse, qu’on connaissait peu, et qui, sur ce registre, atteint la même plénitude que sur son alto.

Ainsi vont s’alterner deux voix, soutenues par de fidèles partenaires pour servir à merveille ce nouveau répertoire. « Good days, Bad days ! » Ok Lisa, mais surely good evening for us ! 2ème partie : Renaud Garcia-Fons « La vie devant soit » Connu pour sa maîtrise du flamenco, ses échappées vers l’Inde ou l’Orient, son amour du bassin méditerranéen, Renaud Garcia-Fons délaisse cette fois la géographie. Il déclare d’ailleurs « Ce serait réducteur de dire que je ne fais que des musiques méditerranéennes, orientalisantes. Mon bagage n’est pas fait que de ça. J’ai aussi écouté Satie et Debussy ».

Alors, il nous emportera pour une excursion dans son Paris, pour une promenade entre groove et poésie, gouaille et nostalgie, une ode à l'humain. Bienvenue au Jazzpote ! Grand prix SACEM JAZZ 2021.

