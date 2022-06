JAZZPOTE – DAÏDA ET RAY LEMA ET LAURENT DE WILDE

1ère Partie : Daïda propose des voyages musicaux mâtinés d'onirisme ou de nostalgie à l'image d'une grande épopée. Portée par cette énergie, la musique de Daïda prend source dans les rythmiques effrénées, qui flirtent avec la transe des musiques techno et qui se mélangent aux thèmes et harmonies lyriques au gré des envolées des solistes. Epique, la formation emmenée par Vincent Tortiller distille un jazz électrique et progressif. 2ème Partie : Deux figures emblématiques du jazz nous présentent leur nouveau répertoire après quatre années passées sur les routes.

Les roues dentées s’emboîtant pour faire tourner une mécanique de précisions : voici le modèle qu’ils se sont donné pour leur deuxième opus.

Ces fameuses roues rythmiques au centre de leurs préoccupations, ils ont des semaines durant travaillé sur cet idéal de parfaite complémentarité, mettant cette discipline au service de leurs compositions d’un large spectre.

« Le piano à quatre mains comme un appel d’air, une bouffée d’oxygène, une séduisante échappée belle » – Sélection le monde.

Deux pianos sur le plateau, deux virtuoses…magnifique proposition pour clore cette deuxième soirée au Théâtre. Choc Jazz Magazine 2021.

