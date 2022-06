JAZZPOTE – CARTE BLANCHE À P2B

JAZZPOTE – CARTE BLANCHE À P2B, 7 juillet 2022, . JAZZPOTE – CARTE BLANCHE À P2B

2022-07-07 20:30:00 20:30:00 – 2022-07-07 Pierre de Bethmann ! Voici ce qu’en dit Jean-François Mondot, de Jazz Magazine :

« Ce maître des ruptures semble se méfier de tout ce qui peut ressembler à une autoroute, voire de tout ce qui est rectiligne.

Il ondoie, contourne, bifurque. Il accueille le hasard et l’accident. » Sans aucun doute, ce surdoué du clavier est aussi l’un des compositeurs les plus originaux de la scène française. Fidèle compagnon de Jazzpote, il nous revient, entouré des musiciens prestigieux qui vont donner vie à quelques-uns de ses mille et un projets.

Pour cette soirée, qui est lui consacrée, il a choisi de nous présenter une pièce en quatre actes, imaginée, écrite, montée pour notre festival. Mais qui sait, avec lui, on n’est pas à l’abri d’un cinquième acte ou d’une nouveauté balayée aussitôt par une nouvelle nouveauté.

Le mieux est encore de lui laisser « carte blanche »…c’est ce qu’on a fait. dernière mise à jour : 2022-06-01 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville