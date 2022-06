JAZZPOTE – CARTE BLANCHE À MICHAËL CUVILLON

JAZZPOTE – CARTE BLANCHE À MICHAËL CUVILLON, 5 juillet 2022, . JAZZPOTE – CARTE BLANCHE À MICHAËL CUVILLON

2022-07-05 20:30:00 20:30:00 – 2022-07-05 Cette pièce concertante en 5 parties et d’une durée d’environ 40 minutes s’inscrit dans une idée d’un jazz qui se veut d’aujourd’hui laissant une place à l’improvisation et à l’interaction sans oublier les modes de jeux traditionnels de l’orchestre d’harmonie du point de vue des équilibres, du point de vue des équilibres , du travail du timbre tout en proposant une ouverture sur l’idiome « Jazz » en abordant certaines de ses spécificités telles que le rythme et la richesse des harmonies. dernière mise à jour : 2022-05-31 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville