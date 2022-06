JAZZPOTE – BIG FROB’Z

JAZZPOTE – BIG FROB’Z, 8 juillet 2022, . JAZZPOTE – BIG FROB’Z

2022-07-08 18:30:00 18:30:00 – 2022-07-08 Judith « Lune » Jansen (Trompette), Lucas Michel (Saxophone ténor), Adam Zobel (Trombone), Jonathan Maleki (Basse/Contrebasse), Jonathan Auclair (Claviers), Bruno Bernard (Guitare/Compositions/Arrangements). dernière mise à jour : 2022-06-01 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville