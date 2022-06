JAZZPOTE – AKA MOON OPUS III ET LAURENT BARDAINNE & TIGRE D’EAU DOUCE

JAZZPOTE – AKA MOON OPUS III ET LAURENT BARDAINNE & TIGRE D’EAU DOUCE, 9 juillet 2022, . JAZZPOTE – AKA MOON OPUS III ET LAURENT BARDAINNE & TIGRE D’EAU DOUCE

2022-07-09 20:30:00 20:30:00 – 2022-07-09 1ère partie : Aka Moon Opus III L’une des œuvres les plus symboliques de Beethoven, la sonate 32 Op. 111 pour piano constitue une démonstration de modernité radicale. C’est un espace idéal à investir par le trio mythique Aka Moon, qui écume les scènes depuis plusieurs décennies. 2ème partie : Laurent Bardainne & Tigre d’eau douce Tête pensante du groupe Poni Hoax, qui au gré des années 2000 fraya avec succès dans les milieux post-rock électro, Laurent Bardainne n’a jamais totalement coupé les liens avec le monde du jazz, surfant de l’easy-listening distancié du groupe Limousine au free cosmique psychédélique du Supersonic de son compère Thomas de Pourquery. En réunissant autour de son saxophone Arnaud Roulin à l’orgue Hammond, Sylvaine Daniel à la basse, Roger Raspail aux percussions et Philippe Gleizes à la batterie, son nouveau groupe Tigre d’eau douce propose une façon très contemporaine de court-circuiter les époques et les énergies pour créer du neuf !

Choc Jazz Magazine 2022, 4 clés Télérama, etc. dernière mise à jour : 2022-06-01 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville