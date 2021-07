Paris Petit Bain Paris JAZZOUX (live) x SOMATICAE (live) Petit Bain Paris Catégorie d’évènement: Paris

Le mardi 3 août 2021

de 18h à 0h

gratuit

Jazzoux et Somaticae en live à Petit Bain le 3 Aout ! Petit Bain présente : JAZZOUX Jazzoux c’est Terrine et Somaticae. Adeptes d’une musique libre et sans préjugé, ils cherchent à obtenir une esthétique jamais acquise, à la fois autodidacte et ouverte. Leur musique pourrait être une sorte de jazz futuriste de machines hackées et poussées vers la folie, non sans une pointe d’autodérision. SOMATICAE Somaticae explore des excursions rythmiques emplies de cassures et prises dans un frémissant bain de saturations et de larsens. Somaticae joue généralement au milieu des gens pour des sets aux constructions percutantes, voire abrasives. Concerts -> Classique Petit Bain 7 port de la Gare Paris 75013

6 : Quai de la Gare (379m) 14 : Bibliothèque François Mitterrand (586m)

Contact :Petit Bain 0180484981 contact@petitbain.org https://petitbain.org/ https://www.facebook.com/petitbain Concerts -> Classique Musique

2021-08-03T18:00:00+02:00_2021-08-04T00:00:00+02:00

