JAZZ’O VERRE BEAUNE “CORDES & CUIVRES“, 29 avril 2023, Beaune .

PLACE CARNOT Beaune Côte-dOr

2023-04-29 11:00:00 – 2023-04-29 13:00:00

EUR 0 0 Les Manches à Cordes :

emmenés par Manu Lévêque , deux guitares et une contrebasse, arrangent à la sauce manouche des mélodies de n’importe où et partout, ça swingue, ça groove ry ça envoie…

En Soliste Manu Lévêque, bien connu dans le monde musical dijonnais, mène le bal, accompagné par Damien Fliniaux, incontournable de la Clé de Sol, et Franck Menegazzi, contrebassiste tous azimuth

Quarte à Pulse :

Ces jazzmen distillent de délicats dialogues entre instruments et voix en laissant le champ libre à l’improvisation. Ils mettent leur générosité et leur sensibilité au service du swing dans le pur style New orleans en revisitant les chansons des années 30 dans la tradition vocale américaine de cette époque : Mills Brothers, Andrew Sisters, Nat King Cole, Cab Calloway… ainsi qu’une relecture swing de chansons françaises empruntées à Brassens,Montand, Philippe Clay, Trénet… Pulsation, poésie et émotion… un pur moment de bonheur !

Riverboat Stomper Dixieband

Est il besoin de les présenter , eux qui animent aux accents de la Nouvelle Orleans le marché de Beaune depuis 2017 au point d’être le groupe fétiche de Jazz O’ Verre : Les Oignons , les Patates , la petite fleur c’est leur et notre tasse de thé sur le marché du samedi à Beaune et sur les terrasses

