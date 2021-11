JAZZ’N’PRADES Prades-sur-Vernazobre, 20 novembre 2021, Prades-sur-Vernazobre. JAZZ’N’PRADES Prades-sur-Vernazobre

2021-11-20 – 2021-11-20

Prades-sur-Vernazobre Hérault Prades-sur-Vernazobre Soirée Jazz’n’prades animé par le Dounia Jazz Trio. Restauration rapide / tapas et buvette.

Concert à partir de 20h45 Tarif : 5€, boisson offerte Organisé par le Comité des Fêtes 19h +33 7 61 58 67 41 Soirée Jazz’n’prades animé par le Dounia Jazz Trio. Restauration rapide / tapas et buvette.

