14ème édition pour le jazz du festival « Jazz'neuil » à Chasseneuil : rendez-vous devenu incontournable pour les amoureux du jazz ; Restauration sur place 13 €. Le concert sera suivi d'un feu d'artifice ( 23h ) et reprise du concert. mairie.chasseneuil.berry@wanadoo.fr +33 2 54 25 80 20

