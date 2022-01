Jazz’N Cité – janvier Marseille 1er Arrondissement, 31 janvier 2022, Marseille 1er Arrondissement.

Jazz’N Cité – janvier Cité de la Musique de Marseille – L’Auditorium, Médiathèque 4 Rue Bernard du Bois Marseille 1er Arrondissement

Chaque soirée est unique selon les musiciens qui composent les ensembles jazz ou Jazz-band. Depuis les grands standard, Herbie Hancock, Dizzy Gillespie, Duke Ellington, Charlie Parker… Jusqu’aux compositions des enseignants ou des élèves, un programme Jazz’n Cité qui se termine par le « boeuf », laissant place à une improvisation savamment menée.



Avec les élèves du département jazz des classes de basse, batterie, contre basse, piano, saxophone et ensemble jazz dirigées par :

Jean-François Merlin et Wim Welker (guitare), Gilles Alamel (batterie), José Assa et Yves Laplane (piano), Edouard Thommeret (saxophone), Joseph Crimi (basse et contrebasse).



Une proposition de la Cité de la Musique de Marseille et le Rouge Belle de Mai.

Scène ouverte Jazz.

