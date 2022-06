Jazz’n Bruche : Sweet Lorraine Schirmeck Schirmeck Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Bas-Rhin Concert sur le Belvédère. Standards du jazz des années 1920 – 1930 issus des comédies musicales de Broadway. Le projet SWEET LORRAINE est né au tout début du confinement. Le pianiste Stéphane Escoms a entrepris de jouer en trio, sans batterie, le répertoire des standards du jazz des années 20 et 30, issus des comédies musicales de Broadway. Après deux albums au piano, sortis en Avril 2021 et 2022, il troque le clavier horizontal à touches pour un clavier vertical à boutons, c’est à l’accordéon que ces standards intemporels seront joués ! Stéphane ESCOMS : Accordéon – Michel DEVARD : Guitare – Bernhart EBSTER : Contrebasse Tout le programme sur https://www.jazznbruche.fr/programme – Buvette : Vins de la Cavine à Poutay http://jazzandwine.eu/ – Restauration sur place proposée par Food Truck végétarien https://www.veganne.fr/

