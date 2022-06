Jazz’n Bruche : Cyrille Lecoq, 13 août 2022, .

Jazz’n Bruche : Cyrille Lecoq



2022-08-13 18:00:00 – 2022-08-13

Batteur confirmé, Cyrille Lecoq se sent l’envie de découvrir d’autres sonorités. Ses influences traversent les rythmes africains, cubains, aborigènes, espagnols, celtiques, asiatiques, moyen-orientaux et indiens…

Ce brassage donne à sa musique une couleur unique. Une concert apaisant et original autour du hang de pans et autres percussions, où les mains, balais, et archet forment un ballet virevoltant de souplesse rythmique.

