Jazz’n Boogie Tinténiac, 20 novembre 2021, Tinténiac.

Jazz’n Boogie Rue de Saint-Mirel Espace Ille et Donac Tinténiac

2021-11-20 – 2021-11-20 Rue de Saint-Mirel Espace Ille et Donac

Tinténiac Ille-et-Vilaine Tinténiac

Une programmation Blues, Boogie-Woogie et Swing.

Vous savez, ce jazz qui se danse et fait taper du pied et des mains, qui réjouit l’âme et le cœur, lave la tête, chasse les idées noires et fait chanter…

Ciné concert avec le groupe Three Blind Mice en version tout public (1h30)

Une version jeune public est proposée le dimanche. (45 min)

Allier l’énergie et la fougue d’une jeune génération de musiciens à l’exigence du Jazz traditionnel.

Contrebasse, Guitare, Trompette est la configuration de cet orchestre où l’énergie et la science de chacun est mise au service d’une musique dynamique et exigeante, à la saveur résolument acoustique. A la fois généreux accompagnateurs et solistes hors pair, ces musiciens s’illustrent dans un style frais et énergique, nourri d’une complicité contagieuse et d’un sens affûte du challenge.

Les Three Blind Mice sont fascinés par les maîtres du tout jeune jazz (Bix Beiderbecke, Duke Ellington, Scott Joplin, Jelly Roll Morton, Louis Armstrong, Fats Waller, Sidney Bechet…) et trouvent dans les enregistrements des années 1920 / 1930 un terrain propice à leur complicité.

Ces virtuoses s’appliquent alors à mettre en lumière les contours, les particularités et les rythmes qui confèrent à ce répertoire toute son originalité et sa magie.

Concert avec L’Affaire Enzo invite Romane

Tout en conservant une tendresse particulière pour le style Manouche, Enzo (guitare rythmique) forme avec Gilles Chevaucherie à la contrebasse et Claude Tissendier à la clarinette, le Trio de « L’affaire Enzo ».

Invité de ce trio de choc, le grand guitariste Romane, que l’on ne présente plus, s’est inspiré de Django Reinhardt, pour créer une musique authentique et actuelle comme le montre sa discographie riche d’une vingtaine d’albums.

