Dans le cadre du projet interdisciplinaire Munich Unique, le Goethe-Institut Paris vous invite à une soirée de JazzInGoethe avec le groupe de jazz munichois Fazer. Après Mara, Fazer a sorti en 2019 son second album Nadi. La marque de fabrique de cette formation est un mélange de polyrythmies indiennes, ouest-africaines et latines avec des lignes de basse dans le style dub. De leur énergie du moment naissent des improvisations d’une grande puissance, des rythmes invitant à la danse ainsi que des moments d’euphorie personnelle. Concerts -> Jazz Goethe-Institut de Paris 17 avenue d’Iéna Paris 75016

