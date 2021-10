#JazzDeDemain ROBIN ANTUNES invite Le Baiser Salé, 23 novembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le mardi 23 novembre 2021

de 21h30 à 0h

Deuxième date de résidence pour Robin Antunes, la soirée s’annonce haute en couleur !

Deuxième date de résidence de la saison et Robin invite Noé Huchard camarade d’études au CNSMDP, Swaéli Mbappé compagnon de longue date notamment avec Monsieur MÂLÂ ainsi que le jeune et très prometteur Tamino Edener. Autour de compositions de chacun des quatre membres de ce quartet, cette soirée s’annonce haute en couleur avec la rencontre inédite de ces talents de la scène parisienne.Depuis ses débuts, Robin Antunes baigne dans un univers musical varié et nous fait découvrir par sa musique, une multitude d’inspirations et de couleurs. Il commence le violon à l’âge de 5 ans, et après un solide parcours classique au conservatoire, il entre dans le département jazz et musiques improvisées du CRR de Paris en 2013, puis au CNSMDP en 2016.Que ce soit aux côtés d’Etienne Mbappé, François Jeanneau, Jean-Marie Ecay, Maher Beauroy ou avec ses propres projets, Robin Antunes est un musicien insatiable !

Créé en 2012, le créneau #JazzDeDemain a donné naissance à une série de résidences mensuelles et bimestrielles, permettant à des jeunes artistes d’expérimenter la scène, de rôder un répertoire, tout en le présentant au public. Un créneau prometteur et porteur où la créativité et l’émulsion n’ont pas de limite. #SoyezCurieux !

ROBIN ANTUNES violon/mandoline, NOÉ HUCHARD piano, SWAÉLI MBAPPÉ basse, TAMINO EDENER batterie

Le Baiser Salé 58 rue des Lombards Paris 75001

Robin Antunes