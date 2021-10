#JAZZDEDEMAIN LUCILE CHRIQUI Le Baiser Salé, 25 janvier 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le mardi 25 janvier 2022

de 19h30 à 20h30

Le mardi 29 mars 2022

de 19h30 à 20h30

Le mardi 31 mai 2022

de 19h30 à 20h30

Le mardi 5 juillet 2022

de 19h30 à 20h30

Lucile est une artiste passionnée qui multiplie les projets et croise les chemins d’artistes renommés.

La voix est l’instrument premier et Didier Lockwood l’avait bien compris lorsqu’il a ouvert les portes de son école à Lucile Chriqui. Pour tout musicien, la grande difficulté est d’arriver à surmonter le haut niveau de technicité pour atteindre, par le souffle et la respiration, l’évidence d’un chant naturel aux inventions renouvelées. Lucile est une artiste passionnée et c’est le but qu’elle réussit à développer et atteindre. Les chants, les couleurs, la peinture, les percussions, ont bercé son enfance. Sa voix se déploie, colorée d’amour, de profondeur et de sensualité. Elle conçoit le chant comme un envol qui délivre des pesanteurs du quotidien car les notes et leurs harmonies ne connaissant pas de frontières.

Lucile Chriqui multiplie les projets et croise les chemins d’artistes renommés comme Mario Canonge et Munir Hossn. Avec le groupe Alba Neiva, elle remporte le concours de Jazz en Ville en 2019 dans la catégorie « jazz vocal ». Sur la scène du Baiser Salé, elle chante aussi aux côtés de Cynthia Abraham, Ann-Shirley, Paloma Pradal et Kahina Ouali avec le projet Eleganza, un bijou d’humanité et de musicalité.

Créé en 2012, le créneau #JazzDeDemain a donné naissance à une série de résidences mensuelles et bimestrielles, permettant à des jeunes artistes d’expérimenter la scène, de rôder un répertoire, tout en le présentant au public. Un créneau prometteur et porteur où la créativité et l’émulsion n’ont pas de limite. #SoyezCurieux !

Le Baiser Salé 58 rue des Lombards Paris 75001

1, 4, 7, 11, 14 : Châtelet (148m) 4 : Les Halles (309m)



Contact : Le Baiser Salé Jazz-Club 0142333771 https://www.lebaisersale.com https://www.facebook.com/lebaisersale https://www.twitter.com/lebaisersale

Lucile Chriqui