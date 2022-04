#JazzDeDemain Jean-Baptiste Loutte LE BAISER SALÉ, 19 juillet 2022, Paris.

Le mardi 19 juillet 2022

de 21h30 à 23h55

. payant Tarif plein : 20€ Tarif web : 16€ – de 26 ans, étudiants, demandeurs d’emploi : 10€

Créé en 2012, le créneau #JazzDeDemain a donné naissance à une série de résidences mensuelles et bimestrielles, permettant à des jeunes artistes d’expérimenter la scène, de rôder un répertoire, tout en le présentant au public. Un créneau prometteur et porteur où la créativité et l’émulsion n’ont pas de limite. #SoyezCurieux !

Jean-Baptiste Loutte batterie + Guests

Né en 1992 dans une famille de musiciens, Jean-Baptiste Loutte évolue dans un milieu musical dès sa plus tendre enfance et choisit la batterie comme premier instrument. Après avoir obtenu son diplôme de professeur de l’École Agostini de Paris à 18 ans, il entre au CRR de Paris et obtient son DEM de jazz à 25 ans. Apprécié pour son jeu à la batterie, c’est également un passionné de composition et d’arrangement. Dans des projets jazz et pop, il joue également de la guitare et s’accompagne au chant. Ayant actuellement 29 ans, il évolue sur la scène du jazz parisien depuis une petite dizaine d’années et joue avec les meilleurs musiciens de sa génération: dans la formation de jazz moderne “Crafting Quintet” avec Clélya Abraham, dans le quartet de Julian Leprince Caetano avec qui il crée “Children of the Night” et réalise actuellement son premier album solo en tant que Gemini.

Créé en 2012, le créneau #JazzDeDemain a donné naissance à une série de résidences mensuelles et bimestrielles, permettant à des jeunes artistes d’expérimenter la scène, de rôder un répertoire, tout en le présentant au public. Un créneau prometteur et porteur où la créativité et l’émulsion n’ont pas de limite. #SoyezCurieux !

LE BAISER SALÉ 58 RUE DES LOMBARDS 75001 Paris

Contact : https://www.lebaisersale.com/agenda?event=20220719 01.42.33.37.71 https://www.facebook.com/lebaisersale https://www.facebook.com/lebaisersale https://www.lebaisersale.com/agenda?event=20220719

CC Jean-Baptiste Loutte