Le mardi 24 mai 2022

de 21h00 à 23h59

Robin Antunes violon/mandoline, Christelle Raquillet flûte,

Samuel F’hima cbasse, Tamino Edener batterie

Une soirée haute en couleurs autour d’improvisations et d’expérimentations électroniques placées sous le signe du groove et de la transe. Une rencontre inédite de quatre talents de la scène parisienne concoctée par le violoniste Robin Antunes, à l’occasion de sa 4ème date de résidence #JazzDeDemain !

Depuis ses débuts, Robin Antunes baigne dans un univers musical varié et nous fait découvrir par sa musique, une multitude d’inspirations et de couleurs. Il commence le violon à l’âge de 5 ans, et après un solide parcours classique au conservatoire, il entre dans le département jazz et musiques improvisées du CRR de Paris en 2013, puis au CNSMDP en 2016.

Que ce soit aux côtés d’Etienne Mbappé, François Jeanneau, Jean-Marie Ecay, Maher Beauroy ou avec ses propres projets, Robin Antunes est un musicien insatiable !

Créé en 2012, le créneau #JazzDeDemain a donné naissance à une série de résidences mensuelles et bimestrielles, permettant à des jeunes artistes d’expérimenter la scène, de rôder un répertoire, tout en le présentant au public. Un créneau prometteur et porteur où la créativité et l’émulsion n’ont pas de limite. #SoyezCurieux !

