#JazzDeDemain #Inédit – JEAN-BAPTISTE LOUTTE présente GEMINI LE BAISER SALÉ Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

#JazzDeDemain #Inédit – JEAN-BAPTISTE LOUTTE présente GEMINI LE BAISER SALÉ, 31 mai 2022, Paris. Le mardi 31 mai 2022

de 21h30 à 23h55

. payant Tarif plein sur place: 20€ Tarif web : 16€ – de 26 ans, étudiants, demandeurs d’emploi : 10€ (uniquement sur le site internet)

Jean-Baptiste Loutte présente pour la première fois au Baiser Salé l’univers de Gemini, dans lequel il compose, chante, joue de la batterie et de la guitare. Derrière ce nom, il vous propose de partir avec lui pour un voyage intérieur, spirituel et poétique. Jean-Baptiste Loutte voix/batterie/guitare, Julian Leprince Caetano piano, Mathieu Scala cbasse, Romain Habert guitare Jean-Baptiste Loutte présente pour la première fois au Baiser Salé l’univers de Gemini, dans lequel il compose, chante, joue de la batterie et de la guitare. Derrière ce nom, il vous propose de partir avec lui pour un voyage intérieur, spirituel et poétique. Batteur, chanteur, guitariste, et auteur compositeur, Jean-Baptiste Loutte aime colorier en débordant des traits. Véritable passionné de composition et d’arrangement, il commence à écrire des petites pièces dès l’enfance. Il s’intéresse au jazz traditionnel comme au jazz New-Yorkais d’aujourd’hui, à la soul, au flamenco, à la pop et à la musique classique. Depuis 2 ans, il ajoute à ses compositions, des paroles en anglais et en français, afin de pouvoir les chanter et les enregistrer seul pour son premier album, actuellement en cours de réalisation. La poésie des mots vient alors ajouter au sens implicite de la musique, une dimension toute nouvelle et c’est ce nouveau monde qu’il vous invite à explorer, derrière le nom de Gemini. #SoyezCurieux LE BAISER SALÉ 58 RUE DES LOMBARDS 75001 Paris Contact : https://www.lebaisersale.com/agenda?event=20220531 01.42.33.37.71 https://www.facebook.com/lebaisersale https://www.facebook.com/lebaisersale https://www.lebaisersale.com/agenda?event=20220531

CC Jean-Baptiste Loutte

