Jazzbox Le pont des arts, 16 novembre 2021, Cesson-Sévigné.

Jazzbox

du mardi 16 novembre au samedi 20 novembre à Le pont des arts

Un voyage sonore en huit boîtes, huit maquettes aux proportions intuitives pour incarner huit moments autour du jazz. Ce sont des évocations rêvées, fantasmées d’un morceau que proposent Philippe Méziat et la scénographe Cécile Léna. Des espaces intimes où le son et la lumière racontent l’histoire du jazz. Des États-Unis au Japon, en passant par l’Europe et l’Afrique, voyage au coeur d’une musique universellement réfractaire à l’immobilisme. Un parcours intime sonore et visuel, durant lequel le spectateur découvre en quelques minutes des espaces traversés par le jazz.

gratuit

Spectacles miniatures, maquettes mise en son et en lumière Cécile Léna et Philippe Méziat

Le pont des arts Parc de Bourgchevreuil 35510 Cesson sévigne Cesson-Sévigné Ille-et-Vilaine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-16T16:30:00 2021-11-16T19:00:00;2021-11-17T14:00:00 2021-11-17T19:00:00;2021-11-19T16:30:00 2021-11-19T19:00:00;2021-11-20T10:00:00 2021-11-20T12:30:00;2021-11-20T13:30:00 2021-11-20T17:00:00