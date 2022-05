JAZZACAT Inga des Riaux (vieux gréement), 6 mai 2022, Marseille.

JazzAcat Passion, partage et swing sont les maîtres mots de groupe. Ce quartet s’est formé tout naturellement après six années de rencontres musicales avec Catherine Nanoglou au chant, José Assa au piano, Franck Blanchard à la contrebasse et Gilles Alamel à la batterie, et un invité de marque, le saxophoniste Nicolas De Martino. JazzAcat se produit régulièrement sur les scènes de la régions paca Biographies : Catherine Nanoglou – Chant Chanteuse de jazz et de chansons françaises, Catherine Nanoglou est bercée dès sa plus tendre enfance par les standards de jazz. Elle commence à chanter dans des orchestres de variété dès l’âge de 20 ans. Elle obtient le premier prix au concours de France Bleu : Tremplin en Provence avec la chanson “Saving all my love for you” de Whitney Houston et enchaine dès lors les scènes de la région jusqu’à la rencontre avec sa vraie passion: le Jazz ! Par le plus pur des hasards son heureux chemin va croiser en 2008 de Gilles Alamel, de José Assa et de Franck Blanchard. De réunions en réunions musicales, de jam session, de participations à des concerts publics, naturellement ils décident tous les quatre de mettre leur passion en commun autour d’un projet : Le groupe JazzAcat est né. Elle enregistre en 2014 son premier album : That’s All … A l’occasion de cet album viennent s’ajouter Nicolas De Martino, saxophoniste ténor et le trompettiste Sylvain Azard dont le talent de scatteur n’est plus à prouver. Émotion, swing et musicalité sont les principales qualités de Catherine Nanoglou. De nombreuses scènes à venir font du JazzAcat un groupe de musiciens qui devraient faire parler de leur complicité et leur passion encore longtemps. That’sAll … José Assa – Piano Il débute ses études musicales à l’âge de 16 ans grâce à Jean Sébastien Bach, par l’orgue liturgique. Il devient l’élève de Sauveur Bruschni, organiste titulaire de l’orgue de l’Église Saint Joseph à Marseille. En parallèle, il s’inscrit au Lycée Musical pour apprendre le piano sous la direction de Marcel Marqueste. A vingt deux ans Il débute le piano Jazz avec Roger Menillo puis, au bout de quelques années, commence à se produire dans diverses formations. Il a été notamment pianiste des vocalistes Sandy Patton et Malika Zarra. Ancien élève de l’IMFP de Salon de Provence, il a travaillé entre autre sous la direction de Mario Stanchev et d’André Villéger. Après une formation de technicien du son, José crée en 1996 un studio d’enregistrement: le Studio Pavillon où il enregistre de nombreux musiciens tel que : Philippe Renault, Jean Jacques Elangué, Mario Stanchev, Kristin Marion, Valérie Perez, etc. José Assa est actuellement professeur de piano Jazz et d’Ensemble Jazz à la Cité de la Musique de Marseille. Recherches harmoniques et rythmiques au service de la mélodie font partie de ses principaux centres d’intérêt. Adepte de Bill Evans, Keith Jarret, pour n’en citer que deux… En plus du groupe JazzAcat, José Assa est également pianiste des groupes : «Marie Laurent Quartet», «Pavillon Jazz Quintet» , «Avec ou Sand’ Jazz». Franck Blanchard – Contrebasse Il commence par la guitare classique à l’âge de 14 ans, puis passe à la basse électrique et la contrebasse qu’il étudie en classique au Conservatoire d’Aix en Provence dès 18 ans. Il acquiert une solide formation jazz aux conservatoires d’Aubagne puis de Marseille. Professeur dans plusieurs écoles marseillaises, il est avant tout un instrumentiste de talent, apprécié de nombreux musiciens de la Région (Henri Florens, Jean-Paul Florens, Roger Menillo …) et de formations aux influences diverses. Aussi à l’aise dans le jazz que le manouche, la bossa ou le be-bop et les styles plus modernes, il a effectué plusieurs tournées en Asie du sud-est et au Portugal. Gilles Alamel – Batterie Il débute la batterie à 14 ans en autodidacte. Pendant plusieurs années avec de nombreux orchestres de bal et sillonne toutes les scènes régionales. En parallèle de sa période « variété » il rentre dans la classe de Jazz de Guy LONGNON (C.N.R. de Marseille). et a eu la chance de jouer depuis avec d’excellents musiciens : « Jean-Paul et Henri FLORENS, Elie PORTAL, Christophe et Pierre LEVAN, Daniel HUCK, Louis, Philippe et Tony PETRUCCIANI, Marcel ZANINI, Marc FONTANA, Barney WILLEN, Olivier KER OURIO, Mario STANTCHEV, Roger GUERRIN, Francesco CASTELLANI, Robert PERSI, Riccardo DEL FRA, Jack SEWING, IRAKLI, Bernard CAMOIN, Marc PEILLON, Maxime SAURY, Pierre CAMAS, Eric LUTER, Jean-Jacques ELANGUÉ, Scott HAMILTON, Bernard PURDIE, William GALLISON, Jean-Loup LOGNON … Il a aussi accompagné divers vocalistes : « Patrick FIORI, Rachid BAHRI, Sandy PATTON, Annie BUCCHINI, Malika ZARRA, Nancy HOLLOWAY, Kristin MARION, Marc THOMAS, Anne DUCROS … Nicolas De Martino – Saxophone ténor Premiers débuts sur scène à 8 ans à la clarinette dans l’orchestre paternel puis entame dès l’âge de 15 ans en 1970, une carrière semi pro au sax ténor dans les orchestres de bal. Autodidacte passionné et acharné du piano, Nicolas se spécialise progressivement en accompagnement « thés dansants » dans plusieurs orchestres de la région de 1985 à 2007 tout en participant en parallèle à des groupes jazz mais au sax ténor 1er prix de la classe de jazz 1990 et pratiquement médaillé en 1992 (non passée car absent en tournée) chez Guy Longnon au conservatoire de Marseille – Sociétaire SACEM arrangeur-compositeur depuis 1986, avec 40 compositions dont une comédie musicale et un album. Passionné au piano par la richesse et la beauté de la musique Sud- Américaine (tangos, jazz latino, bossas, rumbas et boléros cubains d’origine) Nicolas a repris récemment le jazz au sax ténor après une parenthèse exclusivement «jazzo- pianistique» de 4 ans, pour un nouveau souffle et un regard différent. 20€/pers : Place-concert avec 1 boisson Règlements par chèques ou espèces uniquement Accueil à partir de 18h30 / Concert de 19h00 à 22h00 Vieux Gréement Inga des Riaux à quai 175 plage de l’Estaque – Cale de mise à l’eau du Port de la lave 13016 Marseille (parking gratuit près du bateau)

