Passion, partage et swing sont les maîtres-mots du Jazzacat , ce quartet s’est formé tout naturellement après six ans de rencontres musicales … Admiratrice depuis mon plus jeune âge du très grand artiste qu’est Charles Aznavour. Les musiciens du groupe JazzAcat et moi-même avons décidé de monter un répertoire parmi ses plus belles chansons. « Je me voyais déjà, mes emmerdes, Les plaisirs démodés, La bohème, Pour faire une Jam etc.. » font parties de ce répertoire que nous avons, bien que certaines l’étaient déjà, Jazzifié au maximum. Passion, partage et swing sont les maîtres-mots du Jazzacat , ce quartet s’est formé tout naturellement après six ans de rencontres musicales …Leur premier Cd mais pas leur dernier intitulé That’s All sera dans les bacs très prochainement … Piano, José ASSA Basse, Bruno CESARONI Sax, Nicolas DE MARTINO Voix, Catherine NANOGLOU RESERVATION DES PLACES par Tél 06 07 57 55 58 15€/pers : Place-concert avec 1 boisson Règlements par chèques ou espèces uniquement Accueil à partir de 16h30 / Concert de 17h00 à 20h00

Inga des Riaux (vieux gréement) 175 plage de l'Estaque, Cale de mise à l'eau,13016 Marseille



