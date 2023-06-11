KYIV EN FETE ET EN MUSIQUE JAZZ32 VOZDVYZHENS’KA STREET KYIV UKRAINE Kiev Kiev
KYIV EN FETE ET EN MUSIQUE JAZZ32 VOZDVYZHENS’KA STREET KYIV UKRAINE Kiev, 11 juin 2023, Kiev.
KYIV EN FETE ET EN MUSIQUE Mercredi 21 juin, 19h00 JAZZ32 VOZDVYZHENS’KA STREET KYIV UKRAINE
KYIV EN FETE ET EN MUSIQUE EST UN SPOT CONCERT DE MUSIQUE LE JOUR DE LA FETE DE LA MUSIQUE. CONCERT DE PIANO ET AUTRES INSTRUMENTS DE JAZZ BATTERIE TROMPETTES, BASSE VIOLONCELLE SONT DE LA FETE
JAZZ32 VOZDVYZHENS’KA STREET KYIV UKRAINE KYIV Kiev +380666901238 JAZZ32 CLUB EN VOITURE OU A PIED
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
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