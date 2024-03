Jazz & wine: Carine LOTTA et Marc CAMPO Club 27 Marseille, jeudi 21 mars 2024.

Jazz & wine: Carine LOTTA et Marc CAMPO ♫♫♫ Jeudi 21 mars, 19h30 Club 27 10 € / Adhésion annuelle : 10 €

Début : 2024-03-21T19:30:00+01:00 – 2024-03-21T22:00:00+01:00

Fin : 2024-03-21T19:30:00+01:00 – 2024-03-21T22:00:00+01:00

Du Jazz & du bon vin avec Carine LOTTA (chant) et Marc CAMPO (guitare) !

Carine, notre grande chanteuse caméléon, vous prépare de belles versions habitées de standards de jazz très connus, magnifiquement soutenues par la magie de la guitare de Marco

Le Jazz chanté et joué de façon Bluesy par ce duo exceptionnel risque fort de vous laisser un souvenir impérissable !!

➡️ Ouverture des portes et Apéro : 19 H 00

➡️ Début du concert : 20 H 30

PAF : 10 €

Adhésion annuelle : 10 €

PAS DE CB A L’ENTRÉE

➡️ PETITE RESTAURATION SUR PLACE

✅ Planche de charcuterie

✅ Planche de fromages

✅️ NEW : Salade de pâtes *

(Assiette végétarienne)

✅ Vins, bières, Punch*, Sangria* et Soft

✅️ SURPRISE *- « Le Prosecco Club 27 »

✅️ Dessert * : cake – poire – chocolat

* Fait maison

☎️ Réservations (par SMS) au 06 60 32 52 12 Pour ceux qui veulent grignoter

⚠️ Sans réservation pour ceux qui souhaitent uniquement assister au concert

Partenaire Prodipe Audio & Guitars

➡️ OFFRE DU MOIS

Dans la rubrique

« Nos commerçants sont solidaires »

➡️ Un cocktail vous sera offert par @latablemarseillaise sur présentation de cette publication !

Club 27 27, rue d'Anvers13004 Marseille Marseille 13004 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur