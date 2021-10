Plouguerneau Plouguerneau Finistère, Plouguerneau Jazz vocal “Shades Blue skies” Plouguerneau Plouguerneau Catégories d’évènement: Finistère

Jazz vocal "Shades Blue skies" Plouguerneau, 2 avril 2022, Plouguerneau.

Shades c'est un son de groupe unique au service d'une musique qu'on ne présente plus ; c'est un nouveau goût, doucement sucré, donné à un répertoire vieux de près d'un siècle : les chansons des comédies musicales de Broadway. Composée de quatre des jeunes chanteurs et chanteuses de jazz parmi les plus actifs de la scène française ainsi que de deux instrumentistes hors-pairs, la formation nous fait redécouvrir toutes ces chansons qui ont fait le succès de Frank Sinatra, Nat King Cole ou encore Ella Fitzgerald, tout en y mélangeant des moments d'improvisation vocale époustouflants.

contact@espace-armorica.bzh +33 2 98 03 06 34 http://www.espace-armorica.fr/

