Bédarieux Bédarieux Bédarieux, Hérault JAZZ VOCAL OBA JAZZ Bédarieux Bédarieux Catégories d’évènement: Bédarieux

Hérault

JAZZ VOCAL OBA JAZZ Bédarieux, 25 novembre 2021, Bédarieux. JAZZ VOCAL OBA JAZZ Bédarieux

2021-11-25 – 2021-11-25

Bédarieux Hérault Bédarieux 8 8 EUR L’association Jazz’Orb vous convie au prochain concert organisé à la salle Achille Bex à Bédarieux à 20h30 le jeudi 25 Novembre avec le groupe de jazz vocal « Oba jazz ». « Oba jazz » est constitué de 8 chanteuses(rs), dirigés par Régis Leroy (chanteur, guitariste et percussionniste) et accompagnés par René Pignatelli à la contrebasse. Le groupe (« oba »signifie « super » en brésilien) est né de la volonté de partager le plaisir du chant, du swing et du jazz. Cet ensemble vocal polyphonique vous propose un voyage dépaysant autour des voix, avec un répertoire qui oscille entre jazz, bossa nova et morceaux aux influences afro-américaines (Miles Davis, Antonio Carlos Jobim, Duke Ellington…). « Oba jazz » propose ainsi un concert rafraîchissant et une musique rythmée enrichie de subtiles harmonies. De quoi procurer un réel plaisir vibratoire, voire jubilatoire… L’association Jazz’Orb vous convie au prochain concert avec le groupe de jazz vocal « Oba jazz ». « Oba jazz » est constitué de 8 chanteuses(rs), dirigés par Régis Leroy (chanteur, guitariste et percussionniste) et accompagnés par René Pignatelli à la contrebasse. +33 6 80 36 31 19 L’association Jazz’Orb vous convie au prochain concert organisé à la salle Achille Bex à Bédarieux à 20h30 le jeudi 25 Novembre avec le groupe de jazz vocal « Oba jazz ». « Oba jazz » est constitué de 8 chanteuses(rs), dirigés par Régis Leroy (chanteur, guitariste et percussionniste) et accompagnés par René Pignatelli à la contrebasse. Le groupe (« oba »signifie « super » en brésilien) est né de la volonté de partager le plaisir du chant, du swing et du jazz. Cet ensemble vocal polyphonique vous propose un voyage dépaysant autour des voix, avec un répertoire qui oscille entre jazz, bossa nova et morceaux aux influences afro-américaines (Miles Davis, Antonio Carlos Jobim, Duke Ellington…). « Oba jazz » propose ainsi un concert rafraîchissant et une musique rythmée enrichie de subtiles harmonies. De quoi procurer un réel plaisir vibratoire, voire jubilatoire… Bédarieux

dernière mise à jour : 2021-11-19 par OT DU GRAND ORB

Détails Catégories d’évènement: Bédarieux, Hérault Autres Lieu Bédarieux Adresse Ville Bédarieux lieuville Bédarieux