Jazz & Tap Dance – Edith Darasse et Isabelle Gastaldi

Jazz & Tap Dance – Edith Darasse et Isabelle Gastaldi, 23 avril 2022, . Jazz & Tap Dance – Edith Darasse et Isabelle Gastaldi

2022-04-23 21:00:00 – 2022-04-23 Une soirée autour des thèmes de George Gershwin et Cole Porter.



Isabelle Gastaldi, claquettes

Edith Darasse, chant

Grégory Lachaux, piano

Sylvain Terminiello, contrebasse

Gilles Alamel, batterie Soirée chant & claquette au Rouge Belle de Mai le 23 avril. Une soirée autour des thèmes de George Gershwin et Cole Porter.



Isabelle Gastaldi, claquettes

Edith Darasse, chant

Grégory Lachaux, piano

Sylvain Terminiello, contrebasse

Gilles Alamel, batterie dernière mise à jour : 2022-04-20 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville