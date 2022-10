Jazz & Swing des années 30 à 40 avec l’orchestre Frog Mi Bop Marseille Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhne

Bouches-du-Rhne EUR 22 22 Le swing est un jazz enjoué sur lequel on danse, d’où son immense popularité en ce temps-là et même encore aujourd’hui.



Une soirée sous le signe de l’énergie, du punch et du rythme, venez découvrir « Frog Mi Bop ».



Son répertoire : une cohabitation naturelle entre les grands standards du Jazz des années 40 et des curiosités moins connues (Ben Webster, Lester Young, Coleman Hawkins, Don ByasY…)



Son style : un joyeux cocktail mêlant les racines du swing et les prémices du bop !



Avec 5 musiciens chevronnés :

Jean-François Bonnel (saxophone ténor) – Pierre-Luc Puig (contrebasse) – Maryline Ferrero (piano) – Jean-Luc Guiraud (batterie, chant) – Coline Fourment (chant)



