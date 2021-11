Biarritz Biarritz Biarritz, Pyrénées-Atlantiques Jazz & Swing Biarritz invite The Herman Family Singers Biarritz Biarritz Catégories d’évènement: Biarritz

Pyrénées-Atlantiques

Jazz & Swing Biarritz invite The Herman Family Singers Biarritz, 27 novembre 2021, Biarritz. Jazz & Swing Biarritz invite The Herman Family Singers Hôtel Radisson 1 Carrefour d’Helianthe Biarritz

2021-11-27 18:45:00 – 2021-11-27 Hôtel Radisson 1 Carrefour d’Helianthe

Biarritz Pyrénées-Atlantiques Repas + concert

Réservations et règlement avant le 19 novembre 2021

Contact Jean Marc 06 61 54 33 55 – jazz64200@gmail.com Repas + concert

Réservations et règlement avant le 19 novembre 2021

Contact Jean Marc 06 61 54 33 55 – jazz64200@gmail.com +33 6 61 54 33 55 Repas + concert

Réservations et règlement avant le 19 novembre 2021

Contact Jean Marc 06 61 54 33 55 – jazz64200@gmail.com Jazz and Swing Biarritz

Hôtel Radisson 1 Carrefour d’Helianthe Biarritz

dernière mise à jour : 2021-11-08 par

Détails Catégories d’évènement: Biarritz, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Biarritz Adresse Hôtel Radisson 1 Carrefour d'Helianthe Ville Biarritz lieuville Hôtel Radisson 1 Carrefour d'Helianthe Biarritz