Jazz & Swing Biarritz invite Adrien Chevalier et Green Point Blue Hôtel Radisson Biarritz, samedi 24 février 2024.

Repas + concert

Une formule insolite violonaccordéon-washboard née à New York en 2017 d’une belle rencontre humaine et musicale entre ces trois passionnés . Adrien Chevalier est un violoniste de jazz français, basé à New York depuis 2011. Il est

accompagné de Roberto Gervasi, accordéoniste italien international, sommité du Bebop et Stéphane Seva, reconnu comme l’un des spécialistes incontournable du washboard en France et à l’international. Le solide contrebassiste

Laurent Vanhee.complète ce quartet.

Réservations avant le 19 février 2024

Chèque à l’ordre de JAZZ AND SWING BIARRITZ-

Tél 06 61 54 33 55 jazz64200@gmail.com .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 18:45:00

fin : 2024-02-24

Hôtel Radisson 1 Carrefour d’Helianthe

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine jazz64200@gmail.com

