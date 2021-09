Jazz sur son 31 Salle Orion, 7 octobre 2021, Mondonville.

Jazz sur son 31

Salle Orion, le jeudi 7 octobre à 20:30

Concert club ———— **OLD SCHOOL FUNKY FAMILY** Depuis les bancs du lycée ces huit-là se tournent autour, s’aguichent musicalement, s’éclatent finalement dans ce groupe créé en 2005 et qui ne pouvait décemment que verser dans l’aspect tonique de la discipline. Déjà le nom ! Old School Funky Family, ça vous pose sa troupe ! Autant dire qu’ils ne sont pas venus là pour trier des lentilles mais plutôt pour rassembler leurs influences — Maceo Parker, Roy Hargrove, Vulfpeck, Fela Kuti — et affinités dans une fête sonore permanente. La rythmique (sousaphone, batterie, guitare, claviers) fait son oeuvre et le quartet de saxophones (soprano, alto, ténor, baryton) qui ne connaît pas la pitié, rajoute lui, tonicité, pétillement et chaloupe à leur pratique audacieuse de leur art. Leur quatrième disque, Tonus (Inouïe Distribution), quasiment instrumental, appuie à lui seul la démonstration… Concert présenté dans le cadre du festival Jazz sur son 31 à l’initiative du Conseil départemental de la Haute-Garonne,en partenariat avec la Fédération des Foyers Ruraux 31-65, la commune et le Foyer Rural de Mondonville

Mondonville

