Jazz sur Nau avec Only New Jazz Band Plage du Nau 44510 Le pouliguen Le pouliguen, dimanche 21 juillet 2024.

Jazz sur Nau avec Only New Jazz Band Concert de Jazz sur le perron de l’Hôtel de Ville. Venez avec votre serviette ou votre chaise longue. Équipés de leurs instruments (Saxophone, Banjo et Soubassophone + Trombone ou Trompette et… Dimanche 21 juillet, 18h00 Plage du Nau 44510 Le pouliguen

Début : 2024-07-21T18:00:00+02:00 – 2024-07-21T20:00:00+02:00

Fin : 2024-07-21T18:00:00+02:00 – 2024-07-21T20:00:00+02:00

Concert de Jazz sur le perron de l’Hôtel de Ville. Venez avec votre serviette ou votre chaise longue.

Équipés de leurs instruments (Saxophone, Banjo et Soubassophone + Trombone ou Trompette et/ou Washboard en option Quartet ou Quintet), le groupe joue de la musique de la Nouvelle-Orléans, du Jazz Dixieland, du Swing, un peu de Chanson Française, des Mélodies issues de Génériques de Films ou de Feuilletons Célèbres … le répertoire se fait tour après tour enchanteur et entrainant.

Gratuit – Les réservations ne sont pas nécessaires.

En cas d’intempéries, le spectacle aura lieu à la salle des fêtes André RAVACHE Place de la Duchesse Anne.

