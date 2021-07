Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt Gironde, Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt Jazz sur les quais Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt Catégories d’évènement: Gironde

Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt

Jazz sur les quais Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt, 6 août 2021-6 août 2021, Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt. Jazz sur les quais 2021-08-06 – 2021-08-07

Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt Gironde 5 EUR Le 6 août de 21h à 23h profitez du concert Jujubees Swing Combo Le 7 août toute la journée

Matin

Animations, conteurs enfants et adultes, peinture, sculpture, arts plastiques

Exposition (pastel) salle Amanieux, Peter Thomas 15h30

Les Zinsolites 17h30

Peinture : remise de prix 21h

Soirée concerts :

– Vinclaj

– Lucie de Ley Le 6 août de 21h à 23h profitez du concert Jujubees Swing Combo Le 7 août toute la journée

Matin

Animations, conteurs enfants et adultes, peinture, sculpture, arts plastiques

Exposition (pastel) salle Amanieux, Peter Thomas 15h30

Les Zinsolites 17h30

Peinture : remise de prix 21h

Soirée concerts :

– Vinclaj

– Lucie de Ley +33 5 53 22 24 10 Le 6 août de 21h à 23h profitez du concert Jujubees Swing Combo Le 7 août toute la journée

Matin

Animations, conteurs enfants et adultes, peinture, sculpture, arts plastiques

Exposition (pastel) salle Amanieux, Peter Thomas 15h30

Les Zinsolites 17h30

Peinture : remise de prix 21h

Soirée concerts :

– Vinclaj

– Lucie de Ley OT PAYS FOYEN dernière mise à jour : 2021-07-15 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt Étiquettes évènement : Autres Lieu Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt Adresse Ville Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt