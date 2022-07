Jazz sur les quais

2022-08-05 – 2022-08-05 Venais découvrir le groupe NOUGAJAZZ QUINTET à Port Sainte Foy La Grande sur les Quais .

Hommage à Claude Nougaro

Buvette toutes la journée.

