Jazz sur les Coteaux « On Lee Way » Camarsac Camarsac Catégories d’évènement: Camarsac

Gironde

Jazz sur les Coteaux « On Lee Way » Camarsac, 22 avril 2022, Camarsac. Jazz sur les Coteaux « On Lee Way » Camarsac

2022-04-22 – 2022-04-22

Camarsac Gironde Camarsac EUR 0 0 Le quintet On Lee Way c’est d’abord l’envie de jouer le répertoire de Lee Morgan, grand trompettiste et compositeur du courant Hard Bop.

Après quelques concerts, les musiciens s’en inspirent et créent leurs premières compositions. Le quintet On Lee Way c’est d’abord l’envie de jouer le répertoire de Lee Morgan, grand trompettiste et compositeur du courant Hard Bop.

Après quelques concerts, les musiciens s’en inspirent et créent leurs premières compositions. Le quintet On Lee Way c’est d’abord l’envie de jouer le répertoire de Lee Morgan, grand trompettiste et compositeur du courant Hard Bop.

Après quelques concerts, les musiciens s’en inspirent et créent leurs premières compositions. JAZZ SUR LES COTEAUX « ON LEE WAY »

Camarsac

dernière mise à jour : 2022-02-07 par

Détails Catégories d’évènement: Camarsac, Gironde Autres Lieu Camarsac Adresse Ville Camarsac lieuville Camarsac Departement Gironde

Camarsac Camarsac Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/camarsac/

Jazz sur les Coteaux « On Lee Way » Camarsac 2022-04-22 was last modified: by Jazz sur les Coteaux « On Lee Way » Camarsac Camarsac 22 avril 2022 Camarsac Gironde

Camarsac Gironde