Jazz sur les Coteaux « Jean Marie Morin Group » Fargues-Saint-Hilaire, 5 mars 2022, Fargues-Saint-Hilaire.

Jazz sur les Coteaux « Jean Marie Morin Group » Carré des Forges 3 Avenue de la Laurence Fargues-Saint-Hilaire

2022-03-05 – 2022-03-05 Carré des Forges 3 Avenue de la Laurence

Fargues-Saint-Hilaire Gironde Fargues-Saint-Hilaire

EUR 0 0 Jean Marie Morin Group vous fera traverser les époques avec ses morceaux aux couleurs éclectiques : Jazz, Funk, Disco et Fusion.

On découvre des musiciens polyvalents et créatifs qui déploient avec talent de puissants grooves teintés de finesse et de rigueur.

Il va sans dire que de telles compositions tout droit héritées du jazz ne sauraient exister sans cette part belle faite à l’improvisation.

+33 5 57 34 58 33

JAZZ SUR LES COTEAUX « JEAN MARIE MORIN GROUP

Carré des Forges 3 Avenue de la Laurence Fargues-Saint-Hilaire

