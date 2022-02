Jazz sur les Coteaux « French Quarter » Croignon Croignon Catégories d’évènement: CROIGNON

Gironde

Jazz sur les Coteaux « French Quarter » Croignon, 9 avril 2022, Croignon. Jazz sur les Coteaux « French Quarter » Croignon

2022-04-09 – 2022-04-09

Croignon Gironde Croignon EUR 0 0 Issus d’horizons divers (jazz, funk, rock, musiques du monde…), les trois musiciens du French Quarter vous partagerons leur passion pour la musique « New Orleans ».

Au son du banjo, du soubassophone et du saxophone soprano, l’enthousiasme communicatif de cette musique vous fera passer un moment de pur plaisir ! Issus d’horizons divers (jazz, funk, rock, musiques du monde…), les trois musiciens du French Quarter vous partagerons leur passion pour la musique « New Orleans ».

Au son du banjo, du soubassophone et du saxophone soprano, l’enthousiasme communicatif de cette musique vous fera passer un moment de pur plaisir ! +33 5 57 34 58 33 Issus d’horizons divers (jazz, funk, rock, musiques du monde…), les trois musiciens du French Quarter vous partagerons leur passion pour la musique « New Orleans ».

Au son du banjo, du soubassophone et du saxophone soprano, l’enthousiasme communicatif de cette musique vous fera passer un moment de pur plaisir ! JAZZ SUR LES COTEAUX « FRENCH QUARTER

Croignon

dernière mise à jour : 2022-02-04 par

Détails Catégories d’évènement: CROIGNON, Gironde Autres Lieu Croignon Adresse Ville Croignon lieuville Croignon Departement Gironde

Croignon Croignon Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/croignon/

Jazz sur les Coteaux « French Quarter » Croignon 2022-04-09 was last modified: by Jazz sur les Coteaux « French Quarter » Croignon Croignon 9 avril 2022 Croignon Gironde

Croignon Gironde