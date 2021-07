Jazz sur le toit: SUZANNE WOGNIN QUINTET Oustau Calendal, 18 juillet 2021-18 juillet 2021, Cassis.

Jazz sur le toit: SUZANNE WOGNIN QUINTET

Oustau Calendal, le dimanche 18 juillet à 19:00

[http://www.ot-cassis.com](http://www.ot-cassis.com)re Calanques et Cap Canaille, prenez un verre dans une ambiance jazz et dans un cadre » cosy « , sur une terrasse avec vue sur port et mer. « SUZANNE WOGNIN 4 TET » jazz vocal avec Suzanne Wognien (vo), Steph Mondésir (p), Jean Marie Carniel (b), C. Malet (dm) Sur place, assiettes gourmandes et vins de Cassis sont proposés, par Olivier Traiteur – Moelleux aux olives et chèvre de Provence, Rillettes de dorade au safan. – La véritable Pissaladière. – Tataki de boeuf aux aromates – Croustinis et caponata Sicilienne. – Tome des Alpes et confit de figues. Réservation obligatoire pour le concert et les assiettes gourmandes au 04 42 01 35 06, à l’Office de Tourisme de Cassis ou sur www.ot-cassis.com Masque obligatoire pour l’accès à la soirée et pour tout déplacement sur la terrasse et dans le bâtiment. Le concert ayant lieu en plein air, l’organisateur se réserve le droit de déplacer le concert dans une salle intérieure du centre de congrès en cas de mauvaise météo. – dans la limite des places disponibles – Tarif 27 EUR forfait entrée + assiette gourmande (place assise et table partagée), boissons et desserts en sus – pas d’entrées sèches sans repas – tables de 4 (maximum 6) seront partagées avec d’autres convives. – Enfants gratuits jusqu’à 10 ans inclus (place à réserver via la centrale de réservations) Entrée à partir de 19h. Au-delà de 20h, les tables réservées seront libérées. Début de la soirée à 19h30. Aucun parking sur place Le parking de l’Oustau Calendal ne sera pas accessible. Parkings conseillés : Gorguettes (puis navettes jusqu’au centre), Mimosa, Viguerie, Villa Madie

27€ en pré-vente

♫JAZZ♫

Oustau Calendal Quai des Moulins, 13260 Cassis Cassis Bouches-du-Rhône



