Jazz sur le toit à Cassis 17ème édition 1ère soirée Oustau Calendal Cassis, lundi 15 juillet 2024.

Entre Calanques et Cap Canaille, prenez un verre dans une ambiance jazz et « cosy » sur une terrasse avec vue, accompagné d’une assiette gourmande.



Concert + assiette gourmande



Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme, sur le site Internet, à l’accueil ou au 04 42 01 35 06

PAS DE PLACES DEBOUT

PAS DE PLACES ASSISES SANS ASSIETTE GOURMANDE

MERCI D’INDIQUER EN COMMENTAIRE VOS PRÉFÉRENCES D’EMPLACEMENT (dans la limite des places disponibles)



MERCI D’INDIQUER EN COMMENTAIRE SI VOUS PARTAGEZ UNE TABLE AVEC D’AUTRES CONVIVES AYANT RÉSERVÉ DE LEUR CÔTÉ:



LE PROGRAMME



lundi 15 juillet Nous recevrons le quintet de la chanteuse CAROLINE FRANCON. Passionnée de chant, ancienne élève de l’IMFP qui a formé des quantités de musiciens de jazz. Elle propose un voyage musical entre Chicago, Paris et Rio.



Le concert ayant lieu en plein air, l’organisateur se réserve le droit de déplacer le concert dans une salle intérieure du centre de congrès ou d’annuler la soirée en cas de mauvaise météo.



Dans le cas du déplacement de la prestation en intérieur, aucun remboursement ne sera accordé.



TARIF

31 € par personne forfait entrée + assiette gourmande (sans boissons)

Toute consommation (boisson, café, dessert) ou autre élément n’étant pas mentionné dans les menus ci-dessus seront à régler en supplément

Enfants gratuits jusqu’à 10 ans inclus (sans repas place à réserver via la centrale de réservations



PLACEMENT

dans la limite des places disponibles, réservation conseillée

place assise et table partagée

tables de 4 seront partagées avec d’autres convives

tables de 6 pers. maximum

places non numérotées



HORAIRES

En juillet

Entrée à partir de 20h.

La soirée commence à 20h30.

Après 21h30, les tables réservées seront libérées.

Fin à 23h

En août

Entrée à partir de 19h30.

La soirée commence à 20 heures.

Après 21 heures, les tables réservées seront libérées.

Fin à 22h30



PARKINGS

Aucun parking sur place

Le parking de l’Oustau Calendal ne sera pas accessible.

Parkings conseillés Gorguettes (puis navettes jusqu’au centre), Mimosa, Viguerie, Villa Madie 31 31 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-15 20:30:00

fin : 2024-07-15 23:00:00

Oustau Calendal Esplanade Aristide Briand

Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

