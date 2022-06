Jazz sur le toit à Cassis 15ème édition – 6ème soirée, 14 août 2022, .

Jazz sur le toit à Cassis 15ème édition – 6ème soirée

2022-08-14 – 2022-08-14

31 31 Cette formation propose un jazz dans la plus pure tradition du courant « Latin Jazz » immortalisé par Dizzy Gillespie, Paquito d’Riveira, Chucho Valdès, etc. Elle s’articule autour du trompettiste José Caparros avec au piano Stéphane Mondésir, Jean Paul Artéro à la contrebasse et Claude Malet à la batterie. Avec des thèmes tels que Tin tin déo, Samba for Carmen, On green dolphin street, Hy Fly, Tanga, To brenda with love etc….ces quatre musiciens, très complices, diffusent un swing puissant alternant les rythmes binaires, et ternaires pour un voyage musical entre Brésil, Caraïbe et USA .



Assiette gourmande (repas froid sur réservation uniquement – places limitées) préparée par Olivier Traiteur : menu à venir.



Entrée à partir de 19h, début du concert à 19h30.

Toute la soirée, desserts et boissons en vente sur place.

Entre Calanques et Cap Canaille, prenez un verre dans une ambiance jazz et « cosy » sur une terrasse avec vue, accompagné d’une assiette gourmande d’Olivier Traiteur.

Dimanche 14 août, soirée « latin-jazz » avec le trompettiste Jose Caparros.

