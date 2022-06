Jazz sur le toit à Cassis 15ème édition – 5ème soirée, 7 août 2022, .

Jazz sur le toit à Cassis 15ème édition – 5ème soirée

2022-08-07 – 2022-08-07

31 31 Concert + assiette gourmande : 31 € (boissons, desserts et café en supplément)



Cette formation s’articule autour de l’accordéoniste virtuose Jo Labita, qui pratique un jazz né en France sous l’occupation dans les années 40. Le swing « musette » conjuge musique populaire, danse, musicalité, liberté et richesse harmonique du jazz. Le répertoire reprend les grands standards français de cette époque mais aussi le jazz « classique » d’outre-Atlantique, au swing puissant propulsé par la section rythmique constituée de Guy Mornand à la guitare, Jean Marie Pallavicini à la contrebasse et Claude Malet à la guitare. Une soirée placée sous le signe d’une musique débonnare, festive et swingante !



Assiette gourmande (repas froid sur réservation uniquement – places limitées) préparée par Olivier Traiteur : menu à venir.



Entrée à partir de 19h, début du concert à 19h30.

Toute la soirée, desserts et boissons en vente sur place.

Entre Calanques et Cap Canaille, prenez un verre dans une ambiance jazz et « cosy » sur une terrasse avec vue, accompagné d’une assiette gourmande d’Olivier Traiteur.

Dimanche 7 août, soirée swing « musette » d’après-guerre avec l’accordéoniste Jo Labita.

