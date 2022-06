Jazz sur le toit à Cassis 15ème édition – 4ème soirée

Jazz sur le toit à Cassis 15ème édition – 4ème soirée, 31 juillet 2022, . Jazz sur le toit à Cassis 15ème édition – 4ème soirée

2022-07-31 – 2022-07-31 31 31 Assiette gourmande (repas froid sur réservation uniquement – places limitées) préparée par Olivier Traiteur : menu à suivre.



Entrée à partir de 19h, début du concert à 19h30.



Toute la soirée, desserts et boissons en vente sur place. Entre Calanques et Cap Canaille, prenez un verre dans une ambiance jazz et » cosy » sur une terrasse avec vue, accompagné d’une assiette gourmande d’Olivier Traiteur.



Dimanche 31 juillet, le célèbre pianiste marseillais Yves Scotto. Assiette gourmande (repas froid sur réservation uniquement – places limitées) préparée par Olivier Traiteur : menu à suivre.



Entrée à partir de 19h, début du concert à 19h30.



Toute la soirée, desserts et boissons en vente sur place. dernière mise à jour : 2022-05-24 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville