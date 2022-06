Jazz sur le toit à Cassis 15ème édition – 3ème soirée

2022-07-24 – 2022-07-24 31 31 Les grands succès de Franck Sinatra, Nat King Cole, Tony Bennett, Paolo Conte, Michael Bublé …

Il s’agira donc de jazz vocal « pop » et cela s’adresse à tous les publics.



Assiette gourmande (repas froid sur réservation uniquement – places limitées) préparée par Olivier Traiteur : menu à venir.



Entrée à partir de 19h, début du concert à 19h30.

Toute la soirée, desserts et boissons en vente sur place. Entre Calanques et Cap Canaille, prenez un verre dans une ambiance jazz et « cosy » sur une terrasse avec vue, accompagné d’une assiette gourmande d’Olivier Traiteur.

Dimanche 24 juillet, Jean Paul Sannino et les Gentlemen For Ever. Les grands succès de Franck Sinatra, Nat King Cole, Tony Bennett, Paolo Conte, Michael Bublé …

