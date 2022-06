Jazz sur le toit à Cassis 15ème édition – 2ème soirée, 17 juillet 2022, .

Jazz sur le toit à Cassis 15ème édition – 2ème soirée

2022-07-17 – 2022-07-17

Dimanche 17 juillet, vivez la musique avec le Jacques Boulan Original Jazz Band.

Cette formation pratique un jazz dans la plus pure tradition de la Nouvelle Orléans des années 30 dont le maître mot est le swing. De Louis Armstrong, Kid Ory, Sidney Bechet jusqu’ à Duke Ellington, les musiciens de ce groupe vous proposent un parcours original à travers les plus grands standards du jazz de cette époque. Venez vibrer à l’unisson avec les meilleurs musiciens de ce courant aux sources du jazz.

Avec Jacques Boulan trompette et chant, Jean Marc Ternois au trombone, Guy Mornand guitare, Bastien Palaviccini au piano, Jean Marie Palaviccini à la contrebasse et Claude Malet à la batterie.



Assiette gourmande (repas froid sur réservation uniquement – places limitées) préparée par Olivier Traiteur : menu à venir.



Entrée à partir de 19h, début du concert à 19h30.

Toute la soirée, desserts et boissons en vente sur place.

dernière mise à jour : 2022-05-24 par