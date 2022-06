Jazz sur le toit à Cassis 15ème édition – 1ère soirée Cassis, 10 juillet 2022, Cassis.

Jazz sur le toit à Cassis 15ème édition – 1ère soirée Oustau Calendal Esplanade Aristide Briand Cassis

2022-07-10 19:30:00 19:30:00 – 2022-07-10 22:30:00 22:30:00 Oustau Calendal Esplanade Aristide Briand

Cassis 13260

31 31 Suzanne Wognien, chanteuse à la voix chaude et profonde a choisi de célébrer avec originalité les grandes divas du Jazz. Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, Billie Holiday, Mahalia Jackson, autant d’inspirations qui ont jalonné son parcours artistique. Autodidacte, elle s’est forgée un répertoire riche de jazz et de gospel, aux grés de ses rencontres musicales qu’elle privilégie. On a pu l’entendre dans la région et la voir en duo avec le regretté Marc Thomas, invitée par Elie Portal,soliste de l’orchestre Memory Big Band « Ella et Count Basie», en trio avec Jean Philippe Sempere, ou encore dans le quartet vocal d »Olivier Leroy.



Assiette gourmande (repas froid sur réservation uniquement – places limitées) préparée par Olivier Traiteur : menu à venir.



Entrée à partir de 19h, début du concert à 19h30.

Toute la soirée, desserts et boissons en vente sur place.

Entre Calanques et Cap Canaille, prenez un verre dans une ambiance jazz et « cosy » sur une terrasse avec vue, accompagné d’une assiette gourmande d’Olivier Traiteur.



Dimanche 10 juillet, soirée au cœur du jazz vocal noir américain avec Suzanne Wognien.

+33 4 42 01 35 06 https://www.ot-cassis.com/actualites/jazz-sur-le-toit-a-cassis.html

