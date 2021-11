Marseille L'Eolienne Bouches-du-Rhône, Marseille Jazz sur la ville: VIRGINIE TEYCHENE & GERARD MAURIN L’Eolienne Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

L’Eolienne, le mercredi 10 novembre à 20:30

Un concert proposé dans le cadre du Festival Jazz sur la ville, en partenariat avec le Cri du Port Complices depuis de nombreuses années sur quatre albums acclamés par la critique et sur de nombreux festivals en Europe, c’est en duo que Virginie Teychené et Gérard Maurin ont choisi de présenter à L’éolienne un nouveau projet dans la plus pure tradition du Jazz. Le répertoire est large : standards de l’«American songbook », compositions Hard Bop ou encore Duke Ellington, Billy Strayhorn , Thelonious Monk… Entre sophistication de l’arrangement et spontanéité de l’improvisation, une dialectique s’installe. ♫JAZZ♫ L’Eolienne 5 rue Méolan et du Père Blaize, 13001 Marseille Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

