le mardi 2 novembre à 19:00

Le Quartet de Raphaël Imbert va s’essayer à un chef d’œuvre du Jazz enregistré en 1964 par John Coltrane : A Love Supreme, œuvre universelle et intemporelle. Ils le feront selon un critère essentiel de ce monument : le jeu. Pétri de blues, de spiritual, de gospel, de musiques africaines, A Love Supreme, un des plus grands succès discographiques de l’histoire du jazz, est aussi une magnifique invitation à improviser et à recréer éternellement. Mais la soirée ne se limitera pas à John Coltrane, ce sera également l’occasion pour Raphaël Imbert de présenter des compositions du programme «Oraison», créé pour le Altitude Jazz Festival de Briançon dans le cadre de sa résidence au Théâtre du Briançonnais – scène conven- tionnée pour les écritures d’ici et d’ailleurs. Mourad Benhammou : Batterie Pierre Fenichel : Contrebasse Vincent Lafont : Piano Raphaël Imbert : Saxophone

De 6 à 15€ / gratuit pour les stagiaires IMFP

♫JAZZ♫ imfp 95 avenue raoul francou, 13300 Salon-de-Provence Salon-de-Provence Bel-Air Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-02T19:00:00 2021-11-02T22:00:00

